Стало известно имя лейтенанта, погибшего на Донбассе

Новости

Facebook / Генеральний штаб ЗСУ

В зоне боевых действий на Донбассе 22 августа от обстрелов боевиков погиб лейтенант Юрий Михайлов.

Об этом в социальных медиа сообщила 28-я отдельная механизированная бригада имени Рыцарей Зимнего Похода.

«С грустью сообщаем, что вчера во время несения службы в 15:15 на взводном опорном пункте от вражеской пули погиб лейтенант Юрий Александрович Михайлов. Невосполнимая потеря для страны, для армии, для семьи, друзей и собратьев», — говорится в посте.

Командование и личный состав 28-й ОМБр высказывают глубокое чувство скорби семье бойца, который отдал свою жизнь, защищая государственный суверенитет и территориальную целостность Украины.