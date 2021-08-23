В Украине провели более 8,2 млн прививок против коронавируса. За сутки выявили 610 случаев COVID-19

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В Украине за сутки медики вакцинировали 42 715 человек, из них первую дозу получили 14 590, а полностью иммунизированы — 28 125.

Об этом сообщает прес-служба Минздрава.

В течение суток работали 265 мобильных бригад, 996 пунктов прививки и 353 центра вакцинации.

Всего с начала прививочной кампании препарат получили 5 071 660 человек. Первой дозой привито 5 071 660 человек, а второй — 3 136 376. Всего проведено 8 208 034 прививки.

«Вакцинация — это единственный эффективный способ защитить себя от коронавирусной болезни», — отмечают в Минздраве.

Также за сутки в Украине выявили 610 новых случая коронавирусной болезни COVID-19, в частности заболели 33 ребенка и трое медработников.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (164), Черновицкой (52), Одесской (51), Днепропетровской (44) и Запорожской (39) областях.

За все время пандемии в Украине на COVID-19, по данным Минздрава, заболели более 2,2 миллиона человек, 53 474 — умерли.

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. Так в Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford-AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer-BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Moderna.

Осенью Украину ожидает значительное распространение штамма «Дельта», поскольку сейчас он доминирует в более чем 20 странах Европы. Утром 28 июля стало известно, что в Киеве умер первый пациент, у которого диагностировали именно этот штамм вируса.