Скорик, Ротару и Блохин. Первые награды «Национальная легенда» от Зеленского получили семь украинцев

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Пресс-служба Офиса президента Украины

По случаю 30-летия независимости Украины президент Владимир Зеленский вручил первые награды «Национальная легенда», которую он основал в июле этого года.

Трансляция вручения велась на странице Офиса президента в Facebook.

«Каждый год мы будем отмечать наших выдающихся соотечественников, достигших вершин в области культуры, спорта, науки. Сегодня первые награды получили семь выдающихся украинцев, семь великих имен, семь национальных легенд», — заявил президент.

Награду получили поэт Юрий Рыбчинский, художник Иван Марчук, футболист Олег Блохин, хореограф Мирослав Вантух, балерина Елена Потапова, певица София Ротару и композитор Мирослав Скорик (посмертно).