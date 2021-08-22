Подступы к аэропорту Кабула заполонили тысячи афганцев. Погибли еще 7 человек

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Подступы к международному аэропорту Кабула заполонили десятки тысяч афганцев, которые пытаются покинуть Афганистан из-за захвата страны боевиками движения «Талибан». Вокруг аэропорта хаос — люди лезут на стены и создают давки.

Об этом сообщают «Радио Свобода» и ВВС.

Боевики «Талибана» в попытках остановить толпу стреляют в воздух. Британские военные, задействованные в охране периметра с военными США, заявили, что у ворот аэропорта сегодня, 22 августа, погибли минимум 7 человек. Точные причины их смерти неизвестны.

В то же время представитель НАТО заявил, что за последнюю неделю в аэропорту Кабула и вокруг него погибли по меньшей мере 20 человек. В основном они стали жертвами давки и стрельбы.

Сейчас охрану аэропорта обеспечивают силы США и Британии. Именно они сдерживают людей, пока военные и гражданские самолеты эвакуируют тех, кто уже находятся в аэропорту.

Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что за предыдущие сутки из Кабула рейсами самолетов США вылетели 3 900 человек. С начала эвакуации американские самолеты вывезли из страны 17 000 человек.

Министерство обороны Великобритании заявило, что с 13 августа рейсами из Афганистана эвакуировали почти 4 000 человек.

Великобритания, Соединенные Штаты и другие страны пытаются расширить усилия по эвакуации людей. Сегодня премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что соберет лидеров G7 для срочных переговоров. Они запланированы на 31 августа.