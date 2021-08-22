Германия передала Украине 1,5 млн доз вакцины AstraZeneca
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Германия передала Украине чуть более 1,5 миллиона доз вакцины от коронавируса производства AstraZeneca.
Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, которому была передана партия послом ФРГ.
Ляшко уточнил, что правительство Германии передало 1 512 000 доз.
«Сейчас вакцина находится на национальном складе компании «Фармасофт», которая обеспечивает хранение и логистику в соответствии с требованиями «холодовой цепи». В течении нескольких дней вакцину развезут в регионы страны», — написал министр.
- 19 августа Украина получила 100 тысяч доз вакцины AstraZeneca от правительства Греции, 650 тысяч доз — от Польши, и 46 тысяч доз ㅡ от Литвы.
- Вакцинация в Украине стартовала 24 февраля 2021 года. Прививки делают препаратами Oxford-AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer-BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Moderna. Минздрав открыл в Украине более 300 центров вакцинации — вот список с адресами и графиком работы.
- По состоянию на 22 августа, в Украине первую дозу вакцины уже получили более 5 млн человек.