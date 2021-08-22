Первая олимпийская чемпионка независимой Украины Оксана Баюл отказалась от украинского гражданства

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Oksana Baiul /facebook

Украинская фигуристка, которая в 1994 году стала первой олимпийской чемпионкой независимой Украины, Оксана Баюл, отказывается от украинского гражданства.

Об этом спортсменка сообщила в социальных медиа, отметив, что вступает в американское гражданство. После окончания спортивной карьеры фигуристка переехала жить в США, но до сих пор сохраняла украинское гражданство.

«Конституция Украины предусматривает, что в Украине разрешено только одно гражданство. В соответствии с законодательством Украины, если гражданин Украины приобретает гражданство другого государства, такое лицо все еще признается гражданином Украины в правоотношениях. Я отказываюсь от украинского гражданства», — отметила Баюл.

Причину такого решения 43-летняя фигуристка не указала, но несколько дней назад возмущалась, что ее не пригласили на празднование 30-летия Независимости Украины.

«Зеленский меня не пригласил на празднование 30 лет Независимости. Да, я уже давно не летаю в облаках, но все равно спасибо», — упрекнула фигуристка.

Оксана Баюл является чемпионкой мира (1993), двукратным призером чемпионатов Европы (1993, 1994), двукратной чемпионкой Украины (1993, 1994) и заслуженным мастером спорта Украины.

Баюл переехала жить в США в 1994 году, выступала в профессионалах. В состоянии алкогольного опьянения она попала в автомобильную аварию, после чего в 1997 году ей дали условный срок. Страдала алкоголизмом, прошла реабилитацию. Сейчас продолжает выступления и занимается бизнесом, издала две книги на английском языке. В 2001 году оставила катания, однако в 2005-м вернулась в профессиональный спорт.

Оставалась гражданкой Украины, имея вид на жительство в США, жила в квартире площадью почти 200 квадратных метров на 17-м этаже многоэтажного дома в Нью-Джерси.

В 2010 году Баюл ненадолго вернулась в Украину и планировала создать школу фигурного катания. Однако уже через четыре месяца вернулась в США из-за конфликта с чиновниками.

Инициировала несколько судебных исков в США, обвиняя своих агентов и спонсоров в неправильном распределении прибыли и незаконном использовании ее имени. 20 марта 2020 года апелляционный суд в США отклонил иск олимпийской чемпионки по фигурному катанию против Украины на 50 миллионов долларов.