Украина поддержала санкции США и Великобритании против сотрудников ФСБ за отравления Навального
- Автор:
- Олег Панфилович
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Украина поддержала санкции США и Великобритании, введенные против семи сотрудников ФСБ России, которые, вероятно, причастны к отравлению оппозиционера Алексея Навального.
Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел.
В МИД напомнили, что аналогичные санкции были введены Украиной против России в 2014 году в связи с агрессией РФ против нашего государства.
«Использование химического оружия как способа преследования политических и общественных деятелей, представителей национальных меньшинств, журналистов, который системно практикуется Кремлем, противоречит международным обязательствам РФ и соответствующим многосторонним соглашениям в области нераспространения, участником которых является Российская Федерация», — говорится в заявлении.
В МИД подчеркнули, что российские власти должны прекратить подобную практику. «Призываем международное сообщество принять более решительные действия для предупреждения деструктивной деятельности России», — резюмировали в министерстве.
- Накануне Великобритания и США в годовщину отравления российского оппозиционера Алексея Навального ввели санкции против семи сотрудников ФСБ России, которые, вероятно, причастны к отравлению политика.
- В санкционный список попали оперативник-криминалист Алексей Александров («Алексей Фролов»), сотрудник ФСБ Владимир Паняев, оперативник-криминалист Иван Осипов («Иван Спиридонов»), глава Центра специальной техники ФСБ Владимир Богданов, директор Института криминалистики ФСБ Кирилл Васильев, заместитель директора Института криминалистики Станислав Макшаков и глава Второй службы ФСБ (по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом) Алексей Седов.