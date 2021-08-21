Украина поддержала санкции США и Великобритании против сотрудников ФСБ за отравления Навального

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Украина поддержала санкции США и Великобритании, введенные против семи сотрудников ФСБ России, которые, вероятно, причастны к отравлению оппозиционера Алексея Навального.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел.

В МИД напомнили, что аналогичные санкции были введены Украиной против России в 2014 году в связи с агрессией РФ против нашего государства.

«Использование химического оружия как способа преследования политических и общественных деятелей, представителей национальных меньшинств, журналистов, который системно практикуется Кремлем, противоречит международным обязательствам РФ и соответствующим многосторонним соглашениям в области нераспространения, участником которых является Российская Федерация», — говорится в заявлении.

В МИД подчеркнули, что российские власти должны прекратить подобную практику. «Призываем международное сообщество принять более решительные действия для предупреждения деструктивной деятельности России», — резюмировали в министерстве.