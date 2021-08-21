В Москве задерживают журналистов, которые вышли на пикеты против присвоения СМИ статусов иностранных агентов
- Автор:
- Олег Панфилович
- Дата:
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The Insider
В России журналисты вышли на одиночные протесты против присвоения СМИ статусов «иностранных агентов».
Об этом пишет «Медуза».
Полиция сразу начала задержания. Первый из пикетчиков, журналист Александр Горохов, успел простоять с плакатом «Свободная журналистика, а не вот это вот все» менее минуты, прежде чем его препроводили в автозак.
Отмечается, что через несколько минут Горохова отпустили. Как сообщил сам журналист, с ним провели беседу у автозака и предупредили о возможном штрафе. Плакат у него забирать не стали.
Издание Insider сообщило, что на акцию в поддержку журналистов у здания ФСБ также вышли журналист «Радио Свобода» Антон Сергиенко и кандидат в депутаты Госдумы Марина Литвинович. Полиция не стала их задерживать. Силовики сфотографировали паспорт Сергиенко и выписали его данные. У Литвинович полицейские лишь проверили документы.
Также полицейские задержали спецкора издания The Bell Юлию Старостину и ведущую подкаста «Норм» Дарью Черкудинову, которые встали в одиночные пикеты за свободу прессы у здания ФСБ. По словам силовиков, между пикетчицами была нарушена дистанция в 50 метров. Вместе с ними задержаны экс-журналистка «Проекта» Софья Гройсман, а также журналист и создатель подкаста «Так вышло» Андрей Бабицкий.
- Накануне в России телеканал «Дождь» и юрлицо издания «Важные истории» IStories fonds (зарегистрированное в Латвии) признали иностранными агентами.
- Сейчас в списке иностранных агентов 25 журналистов и 18 изданий, среди которых «Радио Свобода», телеканал «Настоящее время», «Голос Америки», Meduza, The Insider (признано «нежелательным»), «Проект» и другие. Эти СМИ часто пишут о коррупции в России, политическом преследовании и режиме Владимира Путина.
- Эти СМИ должны ежеквартально подавать финансовые отчеты в Минюст, ежегодно проводить аудит и маркировать материалы пометкой, что они распространяются «иностранным СМИ — иностранным агентом». В качестве санкций за нарушение закона об иноагентах российский закон предусматривает приостановление деятельности, административную и уголовную ответственность. Наиболее суровое наказание — лишение свободы на срок до двух лет.