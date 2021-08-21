США сменили своего представителя в «Крымской платформе» — вместо министра транспорта приедет министр энергетики
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- Олег Панфилович
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Sergei Malgavko \ TASS via Getty Images
В первом саммите Крымской платформы вместо министра транспорта США Питера Буттиджича будет участвовать министр энергетики Дженнифер Гренголм.
Об этом пишет Интерфакс-Украина.
«Мы всячески приветствуем участие министра Гренголм. Очень важно и символично, что США будут представлены на уровне президентской посланницы и члена правительства, зона ответственности которого играет важную роль в отношениях Украины и США», — заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Олег Николенко.
Николенко отметил, что энергетика — важный приоритет стратегического партнерства Украины и США. «Кроме участия в саммите «Крымской платформы» и празднованиях 30-летия независимости, приезд Дженнифер Гренголм станет прекрасной возможностью для наших государств обсудить вопрос энергетической безопасности Украины и Европы в целом, а также усилий для борьбы с изменением климата», — отметил представитель МИД.
- 23 августа в Киеве состоится саммит «Крымской платформы», участие в котором примут представители разных стран, в частности США. «Крымская платформа» — это новый международный консультативно-коммуникационный механизм, конечной целью которого является деоккупация Крыма и его возвращение под контроль Украины.
- «Крымская платформа» будет работать на нескольких уровнях. Первый — самый высокий политический уровень, к которому присоединятся главы иностранных государств. Второй — уровень глав МИД и министров обороны. Третий — межпарламентский уровень. И четвертый — уровень экспертов.
- 19 августа глава МИД Дмитрий Кулеба назвал полный список стран-участниц «Крымской платформы».