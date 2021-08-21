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Россия ввела санкции еще против более 70 украинцев. Среди них Данилов, Денисова и Кулеба

Автор:
Екатерина Кадакова
Дата:

Tom Grimbert / Unsplash

Россия расширила перечень физических лиц, против которых введены экономические санкции.

Соответствующее постановление, опубликованное на официальном сайте правовой информации РФ, 20 августа подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

В обновленную версию списка, среди прочих, попали:

Общее количество лиц, включенных в перечень, выросло с 849 до 922.