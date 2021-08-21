Россия ввела санкции еще против более 70 украинцев. Среди них Данилов, Денисова и Кулеба

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Tom Grimbert / Unsplash

Россия расширила перечень физических лиц, против которых введены экономические санкции.

Соответствующее постановление, опубликованное на официальном сайте правовой информации РФ, 20 августа подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

В обновленную версию списка, среди прочих, попали:

министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ,

, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов ,

, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова ,

, глава Счетной палаты Валерий Пацкан ,

, глава Днепропетровской области Валентин Резниченко ,

, первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова ,

, советник министра энергетики Украины (экс-замминистра иностранных дел) Елена Зеркаль ,

, нардеп Александр Дубинский ,

, экс-нардеп Надежда Савченко.

Общее количество лиц, включенных в перечень, выросло с 849 до 922.