Россия ввела санкции еще против более 70 украинцев. Среди них Данилов, Денисова и Кулеба
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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Tom Grimbert / Unsplash
Россия расширила перечень физических лиц, против которых введены экономические санкции.
Соответствующее постановление, опубликованное на официальном сайте правовой информации РФ, 20 августа подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
В обновленную версию списка, среди прочих, попали:
- министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба,
- секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов,
- уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова,
- глава Счетной палаты Валерий Пацкан,
- глава Днепропетровской области Валентин Резниченко,
- первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова,
- советник министра энергетики Украины (экс-замминистра иностранных дел) Елена Зеркаль,
- нардеп Александр Дубинский,
- экс-нардеп Надежда Савченко.
Общее количество лиц, включенных в перечень, выросло с 849 до 922.
- В ноябре 2018 года Россия ввела санкции против 322 граждан Украины и 68 компаний.
- 4 сентября 2020 года Россия ввела санкции против Порошенко, Вакарчука и еще 39 политиков.
- В декабре прошлого года правительство РФ расширило санкционный список против Украины, добавив в него спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова, его первого заместителя Руслана Стефанчука, экс-главу делегации Украины в ПАСЕ Елизавету Ясько и ряд нардепов от «Слуги народа».