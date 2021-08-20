Путин пообещал Меркель сохранить транзит газа через Украину, по Донбассу просит повлиять на Киев

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Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе встречи в Москве обговорили вопрос сохранения транзита газа через Украину после запуска газопровода «Северный поток — 2», вопрос войны на Донбассе, ситуацию с оппозиционером Алексеем Навальным, а также последние события в Афганистане.

Об этом сообщает Интерфакс.

Транзит газа

Путин заявил, что поставки газа через трубопровод будут значительно дешевле и экологичнее, но Россия готова и после 2024 года, когда истечет срок транзитного контракта, прокачивать газ через Украину.

«Он [газопровод] на 2 тысячи км короче, чем украинский транзит, и этот более экологически чистый проект в пять раз сокращает выбросы в атмосферу. И это намного дешевле, чем через Украину. Но мы готовы и после 2024 года транзитировать газ через Украину, но должны понять, на какой срок и в каком объеме, а для этого должны понять от европейских партнеров, сколько они готовы закупать. А с учетом зеленой повестки, которая осуществляется в Европе — будут ли у нас закупать газ и сколько. В любом случае, это вопрос коммерческого характера, учитывая техническое состояние», — сказал Путин.

Путин заявил, что газопровод почти достроен — осталось проложить 15 км по морю.

Меркель заявила о необходимости гарантий для Украины, что страна не понесет экономических убытков и не подвергнется политическому шантажу. «Мы несем здесь определенную ответственность, несмотря на все экономические факторы, которые надо учитывать», — добавила Меркель.

Донбасс

Путин в очередной раз возложил ответственность за войну на Украину и попросил Меркель повлиять на Киев для урегулирования ситуации. Он обвинил Украину в принятии ряда законов, в частности языкового, которые «мешают» мирному разрешению конфликта.

«Меркель отметила застой в «нормандском формате». «Нормандский» формат — единственный политический формат, который есть у нас в наличии для обсуждения спорных тем. На данный момент здесь у нас есть некоторая стагнация. К сожалению, украинские солдаты погибают на линии соприкосновения. И я очень сильно выступала за то, чтобы восстановить, дать больше жизни этому формату», — сказала она.

Навальный

Меркель заявила, что Германия продолжит следить за делом Навального и потребовала от российских властей освободить его.

Путин, традиционно не называя фамилию политика, заявил, что Навальный осужден в России за криминальное правонарушение «в отношении иностранных партнеров», а не за политическую деятельность.

Беларусь

Меркель сказала, что подняла вопрос мигрантов и осудила применение людей в качестве гибридного оружия. «В контексте Беларуси я резко осудила применение в качестве гибридного оружия людей, терпящих бедствие. Речь идет о ситуации на беларусско-литовской границе», — сказала она.

Путин заявил, что кризис в стране может решаться только внутри и «без внешнего вмешательства».

Афганистан

Путин заявил, что Западу нужно принять факт того, что «Талибан» захватил страну и прекратить политику «по навязыванию извне чьих-то сторонних ценностей». При этом важно вести диалог и не допустить проникновения террористов «всех мастей на территории сопредельных с Афганистаном государств, в том числе под видом беженцев».

Меркель победу талибов назвала «расстраивающим моментом» и сейчас для Германии приоритетом является помощь людям, которые на протяжении 20 лет операции миссии НАТО в сотрудничали с ФРГ. Она просила Путина в переговорах с талибами указать на вопросы гуманитарной помощи со стороны ООН. «В перспективе те люди, которые помогали бундесверу, федеральной полиции, должны получить возможность покинуть Афганистан», — сказала канцлер.