Верховный суд обязал Сбербанк прекратить незаконное использование торговой марки в Украине
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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Вячеслав Ратинский / УНИАН
Верховный суд окончательно запретил Публичному акционерному обществу «Сбербанк России» и Акционерному обществу «Сбербанк» использовать название торговой марки в Украине.
Соответствующее решение суд принял 19 августа, сообщили в пресс-службе Ощадбанка.
«Ощадбанк получил окончательную победу в «интеллектуальном» споре о защите прав на торговую марку «Сбербанк». Дело находилось на рассмотрении судов первой и апелляционной инстанций более пяти лет и насчитывает тридцать томов материалов», — говорится в сообщении.
В то же время в Ощадбанке заверили, что судебное решение не повлияет на права и обязанности клиентов украинского банка-оппонента.
«Вместе с тем это важное решение Верховного суда дает Ощадбанку возможность более надежно защитить права и интересы своих клиентов», — добавили в финучреждении.
- Ощадбанк инициировал дело еще в 2016 году.
- 10 августа 2020 года Северный апелляционный хозяйственный суд отклонил иск Сбербанка России об отмене торговой марки «Сбербанк», права интеллектуальной собственности на которую на территории Украины принадлежат Ощадбанку. Представители российского финучреждения подали иск из-за того, что якобы регистрация Ощадбанком торговой марки «Сбербанк» на территории Украины нарушила их права.