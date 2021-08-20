Илон Маск сообщил о разработке робота-гуманоида Tesla Bot. Прототип обещает показать уже в следующем году

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Tesla

Компания Tesla разрабатывает робота-гуманоида Tesla Bot, прототип которого появится уже в 2022 году. Об этом сообщил гендиректор корпорации Илон Маск на конференции AI Day, сообщает Reuters.

Он также продемонстрировал короткий презентационный ролик новой разработки. Робот будет около 170 см в высоту, вес оставит порядка 57 кг. Вместо «лица» у него будет экран для вывода полезной или сервисной информации. В Tesla Bot компания использует часть собственного аппаратного и программного обеспечения, установленного в ее электрокарах.

Как отмечает Reuters, Маск ранее неоднократно говорил о своих опасениях по поводу искусственного интеллекта. Но на презентации Tesla Bot он сказал, что робот будет «дружелюбным», а человек сможет «убежать» или «пересилить» его. Какие еще меры безопасности будут предприняты — Маск не уточнил.

В описании на сайте компании указано, что робот предназначен для выполнения небезопасных, повторяющихся и скучных для людей задач.

Tesla

Маск на презентации не уточнил, сколько будет стоить робот-гуманоид, но подчеркнул, что задача компании – сделать машину не «супер дорогой».