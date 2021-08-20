Погода на День Независимости и выходные: синоптики прогнозируют до +30, дожди

Новости

Сергей Ристенко

Во время долгих выходных 21-24 августа в Украине днем будет от +17 до +30 и пройдут кратковременные дожди, местами грозы. В Киеве на День Независимости осадки ожидаются лишь вечером, сообщает Sinoptik.ua.

На западе Украины 21-23 августа будет облачная теплая погода, от +21 до +25, ночью +12... + 15. На День Независимости 24 августа станет прохладнее, пройдут дожди, температура — +19-22.

В высокогорье Карпат днем +17... + 18, в понедельник до +20. На День Независимости +17, дождливая и солнечная погода чередоваться.

В восточных областях страны 21-23 августа днем ожидается +25... + 28, в субботу пройдут небольшие дожди. На День Независимости преимущественно солнечно, +26... + 28, ветер умеренный.

На юге Украины 21-23 августа днем до +30, ночью до +20. В День Независимости будет ясная, солнечная погода, умеренный северо-восточный ветер, жарко, до +30. Температура морской воды у Одессы — +20, у Бердянска — +25.

В центральной части страны 21-23 августа ожидается теплая малооблачная погода, днем до +27. В Днепропетровской области в субботу до +28, грозы и дожди. В Винницкой области в субботу тоже ожидаются дожди, днем +22. На День Независимости будет солнечно и тепло, до +27.

На севере Украины в субботу +27, местами дожди. В воскресенье и понедельник переменная облачность, +22... + 25 градусов. На День Независимости облачно, до +27.

На территории Житомирской, Киевской и Черниговской областей могут пройти кратковременные дожди.

В Киеве в субботу 21 августа будет преимущественно ясно, до +27. В воскресенье и понедельник — малооблачно, дневная температура воздуха снизится, +24... + 25 ° С.

В День Независимости, 24 августа, в столице ожидается от +21 до +27, вечером возможен дождь.