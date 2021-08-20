Черногория вводит ограничения на въезд и ужесточает карантин

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comrade_petruha / Pixabay

В Черногории ужесточили противоэпидемические мероприятия в связи со стремительным распространением коронавируса. Нововведения, предварительно, будут действовать с 21 августа по 10 сентября.

Об этом сообщается на официальной странице правительства страны в Facebook.

В частности, ограничен въезд в Черногорию гражданами и иностранцам, если у человека нет:

подтверждения вакцинации хотя бы одной дозой от COVID-19;

отрицательного ПЦР-теста, сделанного не ранее, чем за 72 часа;

доказательств перенесенной болезни COVID-19 (после положительного ПЦР-теста или быстрого теста на антиген прошло не менее 14 дней и не более 180 дней);

отрицательного экспресс-теста на антиген не старше 48 часов.

В случае отсутствия этих документов человек должен пройти двухнедельную самоизоляцию, которая может быть приостановлена на шестой день после въезда, если ПЦР-тест покажет отсутствие инфекции.

В то же время эти ограничения не касаются людей (граждан Черногории и иностранцев), которые въезжают из Сербии, Хорватии, Боснии и Герцеговины, Албании, Косово и Северной Македонии.

Кроме этого, массовые мероприятия (торжества, дни рождения, свадьбы) в заведениях общественного питания разрешено проводить, если все присутствующие имеют документы, указанные выше. Исполнять живую музыку в заведениях общественного питания, как и раньше, запрещено.

Эти же документы будут требовать у посетителей театров, кинотеатров, музеев, галерей.

Похороны можно проводить в присутствии до 10 человек, которые должны быть в защитных масках.

Собираться в открытом общественном пространстве (улицы, площади, набережные) можно группами до 50 человек — в масках и с соблюдением дистанции.

К тому же правительство Черногории рекомендовало ограничить продолжительность школьного урока 30 минутами.