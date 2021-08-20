Черногория вводит ограничения на въезд и ужесточает карантин
- Автор:
- Екатерина Кадакова
- Дата:
-
comrade_petruha / Pixabay
В Черногории ужесточили противоэпидемические мероприятия в связи со стремительным распространением коронавируса. Нововведения, предварительно, будут действовать с 21 августа по 10 сентября.
Об этом сообщается на официальной странице правительства страны в Facebook.
В частности, ограничен въезд в Черногорию гражданами и иностранцам, если у человека нет:
- подтверждения вакцинации хотя бы одной дозой от COVID-19;
- отрицательного ПЦР-теста, сделанного не ранее, чем за 72 часа;
- доказательств перенесенной болезни COVID-19 (после положительного ПЦР-теста или быстрого теста на антиген прошло не менее 14 дней и не более 180 дней);
- отрицательного экспресс-теста на антиген не старше 48 часов.
В случае отсутствия этих документов человек должен пройти двухнедельную самоизоляцию, которая может быть приостановлена на шестой день после въезда, если ПЦР-тест покажет отсутствие инфекции.
В то же время эти ограничения не касаются людей (граждан Черногории и иностранцев), которые въезжают из Сербии, Хорватии, Боснии и Герцеговины, Албании, Косово и Северной Македонии.
Кроме этого, массовые мероприятия (торжества, дни рождения, свадьбы) в заведениях общественного питания разрешено проводить, если все присутствующие имеют документы, указанные выше. Исполнять живую музыку в заведениях общественного питания, как и раньше, запрещено.
Эти же документы будут требовать у посетителей театров, кинотеатров, музеев, галерей.
Похороны можно проводить в присутствии до 10 человек, которые должны быть в защитных масках.
Собираться в открытом общественном пространстве (улицы, площади, набережные) можно группами до 50 человек — в масках и с соблюдением дистанции.
К тому же правительство Черногории рекомендовало ограничить продолжительность школьного урока 30 минутами.
- 31 июля в Черногории ужесточили карантин — в рестораны и ночные клубы начали пускать только с COVID-сертификатом о вакцинации или отрицательным результатом теста на коронавирус.