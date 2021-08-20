В Киеве на рассвете снесли усадьбу Барбана. В Минкульте назвали уничтожение достопримечательности «ужасом и стыдом»
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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В Киеве 20 августа в 5 часов утра строительная техника уничтожила историческое здание 1891 года постройки, известное как усадьба Александра Барбана.
Об этом сообщил активист Олег Симороз на своей странице в Facebook и выложил видео уничтожения достопримечательности.
«Несмотря на обещания Шевченковской полиции об остановке строительных работ на ул. Обсерваторной, 6, застройщик ночью в 5 утра под прикрытием 30 титушек загнал строительную технику и уничтожил дом Барбана конца XIX века...» — написал он.
Впоследствии на снос здания отреагировал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, который назвал ситуацию вокруг дома Барбана «ужасом и стыдом».
«Стыд — за столичную власть, которая не в состоянии сдержать взбесившихся застройщиков. Ужас от понимания, к чему такой беспредел может привести», — подчеркнул он.
По словам Ткаченко, застройщик проигнорировал предписание министерства о запрете строительства.
«К сожалению, это не достопримечательность ни национального, ни местного значения, а следовательно апелляцию МКИП подать не в состоянии. КГГА, в отличие от мэров исторических украинских городов и глав облгосадминистрации, не поддержала законопроект МКИП о противодействии хаотичной застройке. Поэтому и растут уродливые торговые, офисные центры, уничтожая исторические достопримечательности. Киев из цветущего, комфортного, со своей историей города превращается в безликий мегаполис. Ужас и стыд...» — добавил глава Минкульта.
- Протесты против застройки усадьбы офицера Российской империи Александра Барбана, в которой в свое время останавливался писатель и лауреат Нобелевской премии Джон Стейнбек, начались еще 14 августа. 18 августа активисты сообщили о нападении титушек, которые прибыли на помощь строителям.
- Накануне Министерство культуры и информационной политики выступило против строительства и призвало мэра Киева Виталия Кличко остановить застройщика, напомнив, что выдало предписание, которым требовало остановить любые строительные работы на объекте.
- Полиция задержала двух активистов, протестовавших против сноса здания. По данным очевидцев, также правоохранители применяли силу к протестующим.