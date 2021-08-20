В Киеве на рассвете снесли усадьбу Барбана. В Минкульте назвали уничтожение достопримечательности «ужасом и стыдом»

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В Киеве 20 августа в 5 часов утра строительная техника уничтожила историческое здание 1891 года постройки, известное как усадьба Александра Барбана.

Об этом сообщил активист Олег Симороз на своей странице в Facebook и выложил видео уничтожения достопримечательности.

«Несмотря на обещания Шевченковской полиции об остановке строительных работ на ул. Обсерваторной, 6, застройщик ночью в 5 утра под прикрытием 30 титушек загнал строительную технику и уничтожил дом Барбана конца XIX века...» — написал он.

Впоследствии на снос здания отреагировал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, который назвал ситуацию вокруг дома Барбана «ужасом и стыдом».

«Стыд — за столичную власть, которая не в состоянии сдержать взбесившихся застройщиков. Ужас от понимания, к чему такой беспредел может привести», — подчеркнул он.

По словам Ткаченко, застройщик проигнорировал предписание министерства о запрете строительства.

«К сожалению, это не достопримечательность ни национального, ни местного значения, а следовательно апелляцию МКИП подать не в состоянии. КГГА, в отличие от мэров исторических украинских городов и глав облгосадминистрации, не поддержала законопроект МКИП о противодействии хаотичной застройке. Поэтому и растут уродливые торговые, офисные центры, уничтожая исторические достопримечательности. Киев из цветущего, комфортного, со своей историей города превращается в безликий мегаполис. Ужас и стыд...» — добавил глава Минкульта.