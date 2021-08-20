В Турции ввели новые ограничения для невакцинированных от коронавируса: без ПЦР-теста не будут пускать на массовые мероприятия
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- Екатерина Кадакова
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Anadolu Agency / Getty Images
В Турции ввели новые ограничения для невакцинированных от коронавируса граждан.
Об этом сообщает турецкая ежедневная газета Hürriyet, ссылаясь на заявление президента страны Реджепа Эрдогана.
Так, с сентября невакцинированные учителя и работники школ будут обязаны минимум дважды в неделю делать ПЦР-тесты на COVID-19, также обяжут регулярно предоставлять результаты тестов студентов и работников университетов.
Кроме этого, непривитым гражданам без негативного ПЦР-теста на коронавирус будет запрещено посещать массовые мероприятия, в частности концерты, театры и кинотеатры.
Так же требовать негативные ПЦР-тесты будут перед началом международных поездок, в частности, при посадке на самолет.
Эрдоган также призвал граждан воздержаться от рукопожатий и объятий во время приветствий.
К тому же президент Турции призвал людей прививаться от коронавируса.
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