В Турции ввели новые ограничения для невакцинированных от коронавируса: без ПЦР-теста не будут пускать на массовые мероприятия

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Anadolu Agency / Getty Images

В Турции ввели новые ограничения для невакцинированных от коронавируса граждан.

Об этом сообщает турецкая ежедневная газета Hürriyet, ссылаясь на заявление президента страны Реджепа Эрдогана.

Так, с сентября невакцинированные учителя и работники школ будут обязаны минимум дважды в неделю делать ПЦР-тесты на COVID-19, также обяжут регулярно предоставлять результаты тестов студентов и работников университетов.

Кроме этого, непривитым гражданам без негативного ПЦР-теста на коронавирус будет запрещено посещать массовые мероприятия, в частности концерты, театры и кинотеатры.

Так же требовать негативные ПЦР-тесты будут перед началом международных поездок, в частности, при посадке на самолет.

Эрдоган также призвал граждан воздержаться от рукопожатий и объятий во время приветствий.

К тому же президент Турции призвал людей прививаться от коронавируса.