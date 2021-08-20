Украинцы смогут путешествовать в ЕС с новыми COVID-сертификатами «Дії» ориентировочно с 21 августа

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Міністерство цифрової трансформації України / Facebook

Цифровой COVID-сертификат в приложении «Дія» полноценно заработает ориентировочно с 21 августа, поэтому украинцы смогут с ним путешествовать в страны Европейского Союза. Впрочем министр Михаил Федоров уточняет, что дата запуска услуги на различных устройствах может отличаться, поскольку все зависит от обновления приложения.

Об этом в интервью «Бабелю» рассказал один из его разработчиков, руководитель по развитию электронных услуг Министерства цифровой трансформации Мстислав Баник.

«Все технические тесты мы прошли на прошлой неделе. Решение ЕС о признании наших сертификатов вступает в силу с 20 августа. Нам понадобятся сутки, чтобы переключить все настройки с тестовой среды на продуктовую, в которой работают пограничники. И где-то с субботы, 21 августа, украинцы смогут спокойно ехать с соответствующими сертификатами в «Дії», — пояснил он.

Баник также добавил, что в «Дії» будет два вида ковидных сертификатов — украинские внутренние и международные. Во внутреннем будет указана фамилия, имя и отчество, дата рождения, фотография и срок действия.

«Что касается международного сертификата, то в нем фотографии не будет. Там будут указаны имя и фамилия на английском, дата рождения, частично информация о серии и номере загранпаспорта и данные о вакцине — ее название, дата последней прививки и кто сгенерировал сертификат [в нашем случае «Дія»]. Это та информация, которая понадобится при пересечении границы», — добавил Баник.

Он также добавил, что следующим шагом Минцифры будет разработка сертификатов о результатах ПЦР-теста или на наличие иммунитета у тех, кто переболел COVID-19.