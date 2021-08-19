Reuters: Италия инициирует внеочередной саммит G20 из-за ситуации в Афганистане
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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Twitter / Christine Lagarde
Премьер-министр Италии Марио Драги намерен созвать внеочередной саммит G20 из-за ситуации в Афганистане после захвата власти талибами.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на итальянские ежедневные газеты La Repubblica и Il Messaggero.
По данным изданий, Драги, вероятно, обсудит этот вопрос с президентом России Владимиром Путиным.
Как отмечается, саммит может состояться до запланированной на 30—31 октября встречи стран G20 в Риме.
Заметим, на следующей неделе должна состояться онлайн-встреча лидеров G7, которая тоже будет посвящена ситуации в Афганистане.
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