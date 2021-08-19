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В Украине заработают еще 17 камер автоматической фиксации нарушений ПДД

Автор:
Костя Андрейковец
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picture alliance / Contributor / Getty Images

В Украине с 20 августа на автомобильных дорогах Житомирской, Одесской и Черниговской областей, а также в городах Чернигов, Черкассы, Житомир и Львов заработают 17 комплексов автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения.

Как сообщает пресс-служба патрульной полиции, камеры установят на следующих локациях:

Сейчас автоматически фиксируют правонарушения 60 приборов, расположенных в Киеве, Кропивницком, Харькове, Житомирской, Кировоградской, Киевской, Львовской и Николаевской областях.