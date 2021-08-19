Выманили 18 миллионов гривен. В Харьковской области заключенные в СИЗО организовали схему похищения денег с банковских счетов
- Автор:
- Екатерина Кадакова
- Дата:
-
В Харьковской области разоблачили мошенников, присвоивших 18 миллионов гривен украинцев и иностранцев при помощи фишинга. Организовал схему 20-летний мужчина, который находился в СИЗО под стражей и привлек своих сокамерников.
Об этом сообщили в Департаменте киберполиции Национальной полиции Украины.
Как выяснили правоохранители, злоумышленники регистрировались на торговой онлайн-площадке и с помощью фейковой страницы доставки онлайн-магазина получали от потерпевших реквизиты их банковских карточек, а затем переводили деньги на подконтрольные организатору счета.
По данным следствия, среди обманутых, кроме украинцев, граждане Испании, Португалии, Сингапура, Австралии и других стран.
Правоохранители провели 24 обыска — в следственном изоляторе и в домах фигурантов, во время которых изъяли компьютерную технику и мобильные телефоны.
Сейчас девяти фигурантам объявлено о подозрении по ст. 255 (создание, руководство преступной организацией, а также участие в ней), ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.
- Ранее в США неизвестные создали мошеннический «клон» сайта ПриватБанка. Злоумышленники обещают высокий доход по схеме, напоминающей финансовую пирамиду. Кроме того, сайт имеет односторонний канал связи: после заполнения формы оператор звонит, чтобы «дожать» человека.