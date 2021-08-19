Выманили 18 миллионов гривен. В Харьковской области заключенные в СИЗО организовали схему похищения денег с банковских счетов

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В Харьковской области разоблачили мошенников, присвоивших 18 миллионов гривен украинцев и иностранцев при помощи фишинга. Организовал схему 20-летний мужчина, который находился в СИЗО под стражей и привлек своих сокамерников.

Об этом сообщили в Департаменте киберполиции Национальной полиции Украины.

Как выяснили правоохранители, злоумышленники регистрировались на торговой онлайн-площадке и с помощью фейковой страницы доставки онлайн-магазина получали от потерпевших реквизиты их банковских карточек, а затем переводили деньги на подконтрольные организатору счета.

По данным следствия, среди обманутых, кроме украинцев, граждане Испании, Португалии, Сингапура, Австралии и других стран.

Правоохранители провели 24 обыска — в следственном изоляторе и в домах фигурантов, во время которых изъяли компьютерную технику и мобильные телефоны.

Сейчас девяти фигурантам объявлено о подозрении по ст. 255 (создание, руководство преступной организацией, а также участие в ней), ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.