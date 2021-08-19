Украина получила от Греции, Польши и Литвы почти 800 тысяч доз вакцины AstraZeneca
- Автор:
- София Телишевская
- Дата:
-
Marco Verch Professional Photographer / Flickr
Украина получила 100 тысяч доз вакцины AstraZeneca от правительства Греции, 650 тысяч доз — от Польши, 46 тысяч доз ㅡ от Литвы.
Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.
Часть препаратов выделят на прививку людей второй дозой AstraZeneca. Остальные распределят между центрами вакцинации и пунктами прививок.
AstraZeneca — это векторная вакцина против COVID-19, которую производят в ЕС, Великобритании, Южной Корее и Индии. Вакцина, изготовленная в ЕС, имеет торговую марку Vaxzevria, в Южной Корее — AstraZeneca-SKBio, в Индии — Covishield.
Она одобрена к экстренному применению Всемирной организацией здравоохранения и Европейским агентством по лекарственным средствам. Для полной иммунизации нужно получить две дозы вакцины с интервалом 4—12 недель.
Вакцина AstraZeneca с эффективностью 92% предотвращает госпитализацию и смерть от болезни, вызванной новым опасным штаммом коронавируса «Дельта».
- 7 апреля Европейское агентство лекарственных средств (EMA) сообщило, что выявило возможную связь между вакциной AstraZeneca и редкими случаями образования тромбов. Агентство, однако, добавило, что риск умереть от коронавируса намного выше, чем от побочных эффектов. Во Всемирной организации здравоохранения заявляли, что связь между прививкой AstraZeneca и тромбозом вероятна, но не подтверждена.