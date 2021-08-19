Шантажировали заключением в тюрьму отца. Силовики разоблачили двух офицеров ФСБ, которые пытались завербовать сотрудника СБУ
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- София Телишевская
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Снежана Хромец / Артем Марков / «Бабель»
Служба безопасности Украины установила двух кадровых офицеров Федеральной службы безопасности России, которые пытались завербовать сотрудника СБУ, чтобы получить доступ к секретным документам.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Российские спецслужбы хотели получить информатора, который работает в СБУ в Запорожской области, чтобы, в частности, иметь доступ к информации о Запорожской атомной электростанции.
Кадровые офицеры РФ Алексей Демченко и Дмитрий Картавцев пыталась завербовать украинца путем давление на его семью, а именно — через отца, которого задержали во время визита в Россию.
«Впрочем, несмотря на шантаж и угрозы, а также обещания денежного вознаграждения со стороны ФСБ, сотрудник украинской спецслужбы остался верен присяге и категорически отказался от сотрудничества со спецслужбой страны-агрессора», — говорится в сообщении.
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