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Глава МИД Кулеба назвал полный список стран-участниц «Крымской платформы»

Автор:
Ангелина Шеремет
Дата:

Сергей Моргунов / «Бабель»

На первый саммит «Крымской платформы» приедут представитель 44 стран и международных организаций.

Об этом во время брифинга в четверг, 19 августа, рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Будут представители следующих стран:

США будут представлены личным посланником президента, министром транспорта Питом Буттиджичем. Норвегию будет представлять государственный секретарь МИД.

Европейскую комиссию будет представлять вице-президент, НАТО — заместитель генсекретаря, Совет Европы — генсек, Организация за демократию и экономическое развитие ГУАМ будет представлена на уровне генсекретаря.

Вместе с Украиной — 45 участников.

Facebook / Міністерство закордонних справ