Зеленский рассказал детали программы обновления военно-морского флота к 2035 году

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Пресс-служба Офиса президента Украины

В Украине к 2035 году планируют реализовать большую программу по развитию военно-морского флота.

Такие надежды высказал президент Украины Владимир Зеленский во время интервью украинским журналистам из Крыма, передает ОП.

«Что касается нашего военно-морского флота — сейчас у нас есть три этапа. К 2035 году — строительство большого флота. Первый этап мы увидим в реальности — он точно будет до 2024 года. Второй этап закладывается до 2030 года, третий — до 2035 года», — рассказал Владимир Зеленский.

Президент отметил, что в Украине создается инфраструктура для строительства военно-морского флота: малых подводных лодок, корветов и военных катеров. Кроме того, планируется начать развитие военно-морских баз — первая будет в Бердянске.

«У меня будет встреча с президентом США, и развитие ВМС является частью нашей встречи и частью саммита «Крымской платформы», — сообщил Зеленский.

Глава государства отметил, что вопрос разблокирования Черноморского и Азовского побережий является частью деоккупации Крыма.

По его словам, Украина увеличивает присутствие флота союзников из стран НАТО в акватории Черного и Азовского морей.

«Это не только вопрос Sea Breeze, это и отношения, и постоянная работа, сотрудничество нашего Министерства обороны с США и странами Евросоюза. Также у нас есть реальные договоренности в этом направлении с Турцией и Великобританией», — резюмировал президент.

Напомним, Великобритания передаст ВМС Украины два боевых корабля, а Соединенные Штаты Америки — три катера типа Island. Первые два катера типа Island — P190 «Славянск» и P191 «Старобельск» — вошли в состав военно-морских сил Украины в ноябре 2019 года.