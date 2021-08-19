Байден: Американские военные будут находиться в Кабуле, пока не эвакуируют 60 тыс. человек
- Автор:
- София Телишевская
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jlhervàs / Flickr
Президент Соединенных Штатов Джо Байден допускает возможность, что американские военнослужащие могут остаться в Кабуле и после 31 августа. Впрочем они будут находиться там только для обеспечения эвакуации из Афганистана граждан США.
Об этом Байден заявил в среду, 18 августа, в интервью телеканалу АВС.
Он пояснил, что все зависит от того, какими темпами будет идти авакуация и смогут ли военные ежедневно эвакуировать пять — семь тысяч человек.
«Наша обязанность заключается в том, чтобы забрать всех, кого мы можем и должны», — подчеркнул Байден и объяснил, что речь идет о 50 — 65 тысячах человек, в том числе людях, которые сотрудничали с американцами и членах их семей.
Сейчас в аэропорту Кабула для обеспечения безопасности находится около 4,5 тысячи американских солдат, а со временем их количество увеличат до шести тысяч.
Президент США указал, что Вашингтон ведет переговоры с талибами об эвакуации американских граждан, а также персонала и сотрудников посольства. При этом он признал наличие «трудностей» с эвакуацией граждан Афганистана, которые помогали американцам.
Также Байден заверил, что невозможно было избежать хаоса, возникшего в Афганистане после вывода основного контингента американских войск.
Сейчас в столице Афганистана продолжается массовая эвакуация дипломатов и граждан других стран. Также эвакуируют афганцев, которые сотрудничали со США и союзниками. 16 августа в давке и при падении со взлетавшего самолета погибли минимум 7 человек. Еще двух афганцев застрелили американские бойцы. Военные подчеркнули, что убитые первыми открыли огонь. Были ли они талибами — неизвестно.
Двое суток в аэропорту Кабула наблюдался хаос — гражданские рейсы до сих пор не принимают, для них воздушные ворота столицы планируют открыть в субботу, 21 августа. 17 августа ситуация стабилизировалась — самолеты свободно приземляются и вылетают.
- «Талибан» был создан в 1994 году. С 1996 до 2001 года талибы были у власти в Афганистане и контролировали часть территории страны. После свержения своего правительства в 2001 году талибы начали боевые действия против власти.
- После терактов 11 сентября 2001 года в США и отказа «Талибана» выдать американцам лидера террористической организации «Аль-Каида» Усаму бен Ладена в страну ввели американские войска.
- В феврале 2020 года представители США и движения «Талибан» подписали мирное соглашение, которое предусматривало вывод иностранных войск из Афганистана в течение 18 месяцев после его подписания. К концу лета 2021 года весь американский контингент должен был покинуть страну. Но с выводом войск талибы начали наступать и без боя захватили 21 из 34 столиц Афганистана. После этого они взяли Кабул.