Байден: Американские военные будут находиться в Кабуле, пока не эвакуируют 60 тыс. человек

Новости

jlhervàs / Flickr

Президент Соединенных Штатов Джо Байден допускает возможность, что американские военнослужащие могут остаться в Кабуле и после 31 августа. Впрочем они будут находиться там только для обеспечения эвакуации из Афганистана граждан США.

Об этом Байден заявил в среду, 18 августа, в интервью телеканалу АВС.

Он пояснил, что все зависит от того, какими темпами будет идти авакуация и смогут ли военные ежедневно эвакуировать пять — семь тысяч человек.

«Наша обязанность заключается в том, чтобы забрать всех, кого мы можем и должны», — подчеркнул Байден и объяснил, что речь идет о 50 — 65 тысячах человек, в том числе людях, которые сотрудничали с американцами и членах их семей.

Сейчас в аэропорту Кабула для обеспечения безопасности находится около 4,5 тысячи американских солдат, а со временем их количество увеличат до шести тысяч.

Президент США указал, что Вашингтон ведет переговоры с талибами об эвакуации американских граждан, а также персонала и сотрудников посольства. При этом он признал наличие «трудностей» с эвакуацией граждан Афганистана, которые помогали американцам.

Также Байден заверил, что невозможно было избежать хаоса, возникшего в Афганистане после вывода основного контингента американских войск.

Сейчас в столице Афганистана продолжается массовая эвакуация дипломатов и граждан других стран. Также эвакуируют афганцев, которые сотрудничали со США и союзниками. 16 августа в давке и при падении со взлетавшего самолета погибли минимум 7 человек. Еще двух афганцев застрелили американские бойцы. Военные подчеркнули, что убитые первыми открыли огонь. Были ли они талибами — неизвестно.

Двое суток в аэропорту Кабула наблюдался хаос — гражданские рейсы до сих пор не принимают, для них воздушные ворота столицы планируют открыть в субботу, 21 августа. 17 августа ситуация стабилизировалась — самолеты свободно приземляются и вылетают.