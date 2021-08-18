Дело Шеремета: врач Кузьменко заявила, что за ней следят

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Ковальчук Виктор / УНИАН

Врач Юлия Кузьменко, которая является подозреваемой в организации убийства журналиста Павла Шеремета, заявила, что за ней следят.

Об этом Кузьменко написала в Facebook.

Она не объяснила, что именно имеет в виду, но отметила, что пытается внимательно следить, в том числе, за автомобилями, которые ездят рядом. Также Кузьменко подчеркнула, что у нее нет мыслей о самоубийстве и проблем со здоровьем, ее машина недавно прошла техосмотр, а сама она водит осторожно.

«Если неожиданно я начну брать вину за убийство Шеремета на себя — это ложь, прошу сразу расценивать как громкий крик о немедленной помощи», — добавила она.