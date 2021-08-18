Дело Шеремета: врач Кузьменко заявила, что за ней следят
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- Олег Панфилович
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Ковальчук Виктор / УНИАН
Врач Юлия Кузьменко, которая является подозреваемой в организации убийства журналиста Павла Шеремета, заявила, что за ней следят.
Об этом Кузьменко написала в Facebook.
Она не объяснила, что именно имеет в виду, но отметила, что пытается внимательно следить, в том числе, за автомобилями, которые ездят рядом. Также Кузьменко подчеркнула, что у нее нет мыслей о самоубийстве и проблем со здоровьем, ее машина недавно прошла техосмотр, а сама она водит осторожно.
«Если неожиданно я начну брать вину за убийство Шеремета на себя — это ложь, прошу сразу расценивать как громкий крик о немедленной помощи», — добавила она.
- 12 декабря 2019 года тогдашний глава МВД Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Впоследствии на брифинге правоохранители представили часть результатов следствия и назвали подозреваемых: военная медсестра Яна Дугарь, врач Юлия Кузьменко, музыкант и сотрудник Сил спецопераций Андрей Антоненко.
- Впоследствии фигурантам дела изменили подозрение. Андрей Антоненко теперь является не организатором убийства, а исполнителем по предварительному сговору. Юлия Кузьменко тоже является исполнителем, а Яна Дугарь — пособником. 28 сентября 2020 суд присяжных начал рассмотрение дела по существу.
- В начале августа фигурантка дела об убийстве журналиста Павла Шеремета военный медик Яна Дугарь заявила, что за ней следят.