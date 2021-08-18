Вспышка коронавируса в лагере «Молодая гвардия»: количество больных возросло до 60, но в Минздраве уверяют, что все под контролем

Новости

Plastifikator x «Бабель»

Количество больных коронавирусом в одесском детском лагере «Молодая гвардия» возросло до 60 человек — вирус подтвердили у 50 детей и 10 вожатых.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

За последние сутки количество больных выросло на 5 человек. Течение болезни у них средней тяжести — с температурой, насморком, головной болью и болью в горле. Дети находятся на изоляции в лагере.

Восьмерых детей госпитализировали в детскую больницу Одессу № 3.

Главный санитарный врач Игорь Кузин заявил, что Минздрав контролирует ситуацию. В лагере круглосуточно находится эпидемиолог.

«Мы контролируем ситуацию в детском центре «Молодая гвардия» и делаем все необходимое для таких случаев. Прежде всего — наблюдаем за лечением и состоянием инфицированных, идентифицировали и проводим мониторинг контактных лиц. Следующая наша задача — вывезти здоровых детей из центра и безопасно доставить их домой», — сказал он, не упомянув, что часть детей инфицированы штаммом «Дельта».