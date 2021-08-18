Кибератака на оператора T-Mobile в США привела к утечке данных более 40 миллионов клиентов

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Кибератака на серверы американского оператора мобильной связи T-Mobile US стала причиной утечки персональных данных более 40 миллионов пользователей.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Похищенная информация включала имена и фамилии, номера социального страхования, сведения о рождении, данные водительских удостоверений, причем как нынешних, так и бывших клиентов. Однако доступ к такой финансовой информации, как номера кредитных карт и пароли, злоумышленники не получили, утверждает компания.

По данным T-Mobile US, в результате хакерской атаки пострадали около 7,8 миллиона контрактных клиентов и примерно 40 млн бывших и потенциальных клиентов, которые ранее подавали заявки на получение услуг оператора. Раскрыты также данные около 850 тысяч пользователей подписных тарифов. Сообщается, что уязвимость, которая привела к утечке данных, уже устранена.

Сейчас T-Mobile US проводит расследование инцидента. Оно началось после того, как на одном из интернет-форумов было заявлено об утечке персональных данных мобильного оператора.