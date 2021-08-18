Биологи впервые вырастили органоид мозга с зачатками глаз, которые реагируют на свет

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Cell Stem Cell

Биологи Университетской клиники Дюссельдорфа вырастили в лаборатории из стволовых клеток органоид (зачаток) мозга с глазными пузырями, которые начали развиваться аналогично глазам животных и реагируют на свет.

Результаты исследования были опубликованы в журнале Cell Stem Cell.

Для создания органоида биологи поместили стволовые клетки в специальную среду, в которой сымитировано естественное окружение развивающегося мозга. Там они дифференцируются и образуют заготовку мозга размером с горошину. Теперь же ученым удалось вырастить мозг с зачатками глаз, в которых за два месяца появились разные типы клеток. В глазных пузырях образовались заготовки сетчатки, хрусталика и роговицы. Органоид при этом развил нервную связь с ними, из-за чего зачатки начали реагировать на свет.

Органоид мозга с глазными пузырями Cell Stem Cell

Органоид показал схожий темп развития с глазами у человеческих эмбрионов. Это позволяет использовать его для тестирования лекарств и изучения болезней, например неврологических. Сейчас исследования в этом направлении до сих пор проводят на мозге мышей.

Исследователи подробно описали свой эксперимент, чтобы «мини-мозг в пробирке» могли вырастить и другие ученые.

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