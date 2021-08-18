В Киеве решили не прекращать вакцинацию из-за Дня Независимости: развернут палатки и будут прививать на рынках

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Barcroft Media / Contributor

В Киеве с 19 по 24 августа будут работать мобильные пункты вакцинации от коронавируса. Речь идет о специально оборудованных автобусах, которые будут курсировать по городу, и палатках (с 21 до 24 августа) на главных рынках, возле НСК «Олимпийский», метро «Театральная» и в Национальном музее народной архитектуры и быта («Пирогов»).

Об этом Киевская городская государственная администрация сообщила 18 августа.

В мобильных пунктах вакцинации может привиться любой гражданин Украины или иностранец с видом на жительство. Предварительная запись не требуется, нужны только паспорт, ИНН и мобильный телефон. Если подписана декларация с врачом, это ускорит процесс оформления вакцинации.

В КГГА надеются таким образом привлечь к вакцинации в первую очередь пожилых людей, которым добраться в поликлинику сложнее, чем на рынок или продуктовую ярмарку.

Ранее КГГА заявляла, что в Киеве 23 и 24 августа не будут работать пункты вакцинации из-за празднования Дня Независимости. Однако министр здравоохранения Виктор Ляшко объяснил городской власти, что на праздники мобильные бригады должны работать там, где это удобно людям, а доступ к вакцинам долен быть непрерывным и удобным.

Отметим, что в Киеве можно записаться на вакцинацию препаратом Pfizer в ТРЦ Blockbuster Mall.