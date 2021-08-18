Суд приговорил агента ФСБ России к 8 годам тюрьмы. Он пытался получить данные о ракетном комплексе «Нептун»
- Автор:
- Олег Панфилович
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Укроборонпром
Лисичанский городской суд Луганской области приговорил агента российских спецслужб к 8 годам лишения свободы за шпионаж.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Следователи выяснили, что действуя по заданию ФСБ России, злоумышленник пытался получить данные о новой военной разработке — ракетном комплексе «Нептун». Для этого он пытался завербовать военнослужащих одного из научно-исследовательских центров Вооруженных сил Украины. Контрразведчики СБУ задержали агента при попытке передачи секретной технической документации современного ракетного комплекса.
Суд признал злоумышленника виновным по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса и приговорил предателя к 8 годам лишения свободы.
- 12 августа Служба безопасности сообщила о задержании агента Главного разведывательного управления Генштаба Вооруженных сил России.
- Ранее Служба безопасности Украины сообщила о ликвидации части агентурной сети псевдоспецслужбы террористической «ЛНР», которая готовила на подконтрольной Украине территории ряд терактов, в том числе подрыв сотрудника СБУ.