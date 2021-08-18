Правительство Кубы усилило контроль над интернетом и соцсетями после протестов

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Правительство Кубы ввело новые правила использования социальных сетей и интернета после крупнейших за последнее десятилетие антиправительственных протестов.

Об этом сообщает BBC.

Правительство ввело декреты, которые квалифицируют подстрекательство к действиям, нарушающим общественный порядок, как преступление. Также они приказывают интернет-провайдерам ограничить доступ тем, кто «распространяет фейковые новости или наносит ущерб имиджу государства».

Критики решения правительства назвали это подавлением инакомыслия. Власти учли тот факт, что протесты, которые начались в небольшом городке Сан-Антонио-де-лос-Баньос, не имели официального организатора — люди созывались через форум онлайн-сообщества и трансляции в Facebook.