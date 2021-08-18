В Одесской области хотят отложить начало учебного года на 20 сентября — чтобы заработать дополнительные средства на туристах

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В Одесской области хотят продлить туристический сезон, чтобы заработать дополнительные деньги в бюджет. В связи с этим начало учебного года предлагают отложить до 20 сентября.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесской областной государственной администрации после заседания областного научно-экспертного совета.

«Исторически сложилось, что курортный сезон в Одесской области обычно начинался с середины мая. Однако в последние годы наблюдается тенденция изменения климатических условий: май и июнь сопровождаются частыми осадками, ветрами и отсутствием тепла, а о сентябре туристы отзываются как о «бархатном сезоне», то есть лучшем времени для приезда в приморские регионы Одесской, Николаевской и Херсонской областей», — заявил директор Департамента экономической политики и стратегического планирования ОГА Дмитрий Радулов.

По предварительным подсчетам специалистов, в течение сентября 2021 года приморские регионы могут дополнительно получить около 600 млн гривен в местные бюджеты в сфере «индустрии гостеприимства и экономики впечатлений» (с предоставлением сопутствующих услуг), из которых 50% приходится на Одесскую область.

В то же время отмечается, что для продления летнего сезона до 20 сентября нужно внести изменения в закон «О среднем образовании», согласно которому учебный процесс в школах должен длиться не менее 175 учебных дней.