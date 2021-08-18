ПриватБанк через газету «Голос Украины» вручил Коломойскому израильский иск, который касается вывода $600 миллионов

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Исаев Сергей / УНИАН

ПриватБанк опубликовал в газете «Голос Украины» уведомление о вручении израильского иска свои бывшим владельцам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову. Речь идет о выводе $600 миллионов из банка и размещении этих средств на банковском счете в Израильском Банке Дисконт.

Об этом ПриватБанк сообщил в среду, 18 августа.

Также в деле есть другой ответчик — Вячеслав Карташов, давнее доверенное лицо Коломойского и Боголюбова, сейчас он занимает должность директора департамента юридического сопровождения в «Укрнафте».

Хотя Коломойскому и Боголюбову в Израиле уже должным образом вручили иск, однако, учитывая их с Карташовым предыдущие попытки избежать вручения иска в Украине, банк публикует его в официальной газете Верховной Рады Украины. Таким образом ПриватБанк защищается от их аргументов о том, что иск вручили неправильно.

Напомним, что в декабре 2019 года ПриватБанк обратился в Окружной суд города Тель-Авив с иском к своим прежним владельцам по поводу отмывания денег — более $600 миллионов незаконно вывели из банка в период с 2007 по 2011 год и разместили на банковском счете в Израильском Банке Дисконт (Israel Discount Bank).