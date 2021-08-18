«Мы должны дать им возможность сформировать правительство». Британия предполагает, что за 20 лет «Талибан» изменился

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Начальник Генштаба Великобритании Ник Картер заявил, что «Талибан» сегодня может быть совсем другим, чем 20 лет назад. Он предполагает, что им можно «дать шанс» хотя бы потому, что они впервые заявили о том, что станут публичными и выйдут из тени.

Об этом пишет Reuters.

Он рассказал, что уже общался с бывшим президентом Афганистана Хамидом Карзаем, который, по словам Картера, встретится с талибами в среду, 18 августа.

«Мы должны быть терпеливыми и сохранять спокойствие, мы должны дать им возможность сформировать правительство и показать свои полномочия. Возможно, этот «Талибан» отличается от того, который люди помнят с 90-х годов», — сказал Картер, объясняя, что талибы — это не однородное движение, поскольку сейчас там есть представители разных течений и много молодежи.

Следом за главой Генштаба премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подчеркнул, что «выводы о талибах надо делать с учетом их действий, а не слов».

«Мы будем судить об этом режиме, исходя из того, какой выбор он сделает, и из его действий, а не слов, его отношение к терроризму, преступности и наркотикам, а также по доступу гуманитарной помощи и по праву девушеку получать образование», — заявил Джонсон, выступая в парламенте, который вызвали из летнего перерыва 18 августа для обсуждения ситуации в Афганистане.

Глава дипломатии Европейского Союза Жозеп Боррель тоже заявил, что ЕС «придется говорить» с лидерами фундаменталистского исламистского движения «Талибан», который фактически захватил власть в Афганистане. Впрочем, это не означает официального признания их правления.

Напомним, 17 августа, в среду талибы дали первую публичную пресс-конференцию. По словам одного из представителей радикальной организации «Талибан», лидеры талибов покажут себя миру, в отличие от последних 20 лет, когда они оставались инкогнито.

Одним из основных спикеров был пресс-секретарь талибов Забихулла Муджахид. Он обратился к жителям Афганистана и заверил, что они в безопасности. То же самое касается и женщин: «Все наши сестры, все наши женщины в безопасности. Наш Бог, наш Коран говорит, что женщины — очень важная часть нашего общества». Муджахид сказал, что если афганские женщины продолжат жить по шариату, «они будут очень счастливыми и смогут работать». Также талибы намерены включить все слои общества в новое правительство.