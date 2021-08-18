Суточный прирост больных COVID-19 достигает 1,5 тыс. Минздрав призывает людей вакцинироваться

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Tim Reckmann / Flickr

В Украине за сутки медики вакцинировали 118 594 людей, из них первую дозу получили 58 441, а полностью иммунизированы — 60 153

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

В течение суток работали 839 мобильных бригад, 2797 пунктов прививки и 317 центров вакцинации.

Всего с начала прививочной кампании привит 4 851 541 человек. Одну дозу получили 4 581 539 человек, полностью привиты — 2 851 458. Всего проведено более 7,7 миллиона прививок.

«Вакцинация — это единственный эффективный способ защитить себя от коронавирусной болезни», — отмечают в Минздраве.

За сутки в Украине выявили 1 447 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, в частности заболели 104 ребенка и 38 медработников.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (181), Донецкой (155), Одесской (130), Днепропетровской (93) и Харьковской (89) областях.

За все время пандемии в Украине на COVID-19, по данным Минздрава, заболели более 2,2 миллиона человек, 53 336 — умерли.

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. Так в Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford-AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer-BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Moderna.