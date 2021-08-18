Суточный прирост больных COVID-19 достигает 1,5 тыс. Минздрав призывает людей вакцинироваться
- Автор:
- София Телишевская
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Tim Reckmann / Flickr
В Украине за сутки медики вакцинировали 118 594 людей, из них первую дозу получили 58 441, а полностью иммунизированы — 60 153
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
В течение суток работали 839 мобильных бригад, 2797 пунктов прививки и 317 центров вакцинации.
Всего с начала прививочной кампании привит 4 851 541 человек. Одну дозу получили 4 581 539 человек, полностью привиты — 2 851 458. Всего проведено более 7,7 миллиона прививок.
«Вакцинация — это единственный эффективный способ защитить себя от коронавирусной болезни», — отмечают в Минздраве.
За сутки в Украине выявили 1 447 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, в частности заболели 104 ребенка и 38 медработников.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (181), Донецкой (155), Одесской (130), Днепропетровской (93) и Харьковской (89) областях.
За все время пандемии в Украине на COVID-19, по данным Минздрава, заболели более 2,2 миллиона человек, 53 336 — умерли.
Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. Так в Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford-AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer-BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Moderna.
- Осенью Украина ожидает распространения штамма «Дельта», поскольку он сейчас доминирует в 19 странах Европы. Утром 28 июля стало известно, что в Киеве умер первый пациент, у которого диагностировали именно этот штамм вируса. Этот вариант коронавируса протекает агрессивнее и быстрее, чем предыдущие штаммы: на второй-третий день после госпитализации у пациентов резко снижается сатурация, поэтому они не могут самостоятельно дышать и нуждаются в реанимации. Возраст тяжелых больных — от 30 до 40 лет.
- По данным департамента общественного здоровья Англии, штамм «Дельта» в 1,6 раза заразнее, чем «Альфа», в 2,26 раза чаще приводит к госпитализации и в 1,45 раза чаще — к реанимации.