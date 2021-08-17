«Нужно вести диалог». ЕС признал победу талибов в Афганистане
- Автор:
- Олег Панфилович
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Joel Heard / Unsplash
Европейский Союз признал, что движение «Талибан» выиграло войну, поэтому считает необходимым начать диалог с новыми властями Афганистана.
Об этом сообщает Deutsche Welle.
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель подчеркнул, что речь не идет о признании новых властей.
«Талибан» выиграл войну, поэтому мы должны разговаривать с новыми властями в Кабуле, кем бы они ни были, чтобы предотвратить миграционный и гуманитарный кризис. Речь идет о диалоге, а не о признании власти «Талибана», — сказал Боррель после экстренного совещания дипломатов ЕС.
Приоритетной задачей Евросоюза в Афганистане он назвал эвакуацию своего персонала и граждан Афганистана, работавших со странами ЕС. Блок также будет поддерживать страны региона, которые столкнутся с потоком беженцев из Афганистана, наркотрафиком и «региональной нестабильностью».
Также Евросоюз, по его словам, готов без предварительных условий продолжать предоставлять Афганистану гуманитарную помощь. «Это не относится к экономической помощи, ее выделение будет зависеть от действий новых властей Афганистана», — подчеркнул Жозеп Боррель.
В Евросоюзе призвали талибов при любых обстоятельствах соблюдать свои обязательства по международному гуманитарному праву.
- В столице Афганистана продолжается массовая эвакуация дипломатов и граждан других стран. Также эвакуируют афганцев, которые сотрудничали со США и союзниками. 16 августа в давке и при падении со взлетавшего самолета погибли минимум 7 человек. Еще двух афганцев застрелили американские бойцы. Военные подчеркнули, что убитые первыми открыли огонь. Были ли они талибами — неизвестно.
- Двое суток в аэропорту Кабула наблюдался хаос — гражданские рейсы до сих пор не принимают, для них воздушные ворота столицы планируют открыть в субботу, 21 августа. 17 августа ситуация стабилизировалась — самолеты свободно приземляются и вылетают.