«Нужно вести диалог». ЕС признал победу талибов в Афганистане

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Европейский Союз признал, что движение «Талибан» выиграло войну, поэтому считает необходимым начать диалог с новыми властями Афганистана.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель подчеркнул, что речь не идет о признании новых властей.

«Талибан» выиграл войну, поэтому мы должны разговаривать с новыми властями в Кабуле, кем бы они ни были, чтобы предотвратить миграционный и гуманитарный кризис. Речь идет о диалоге, а не о признании власти «Талибана», — сказал Боррель после экстренного совещания дипломатов ЕС.

Приоритетной задачей Евросоюза в Афганистане он назвал эвакуацию своего персонала и граждан Афганистана, работавших со странами ЕС. Блок также будет поддерживать страны региона, которые столкнутся с потоком беженцев из Афганистана, наркотрафиком и «региональной нестабильностью».

Также Евросоюз, по его словам, готов без предварительных условий продолжать предоставлять Афганистану гуманитарную помощь. «Это не относится к экономической помощи, ее выделение будет зависеть от действий новых властей Афганистана», — подчеркнул Жозеп Боррель.

В Евросоюзе призвали талибов при любых обстоятельствах соблюдать свои обязательства по международному гуманитарному праву.