В Помпеях нашли гробницу с полумумифицированным телом — частично сохранились волосы и ухо

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Rum Bucolic Ape / Flickr

В Помпеях нашли «уникальную» гробницу с полумумифицированным телом. Находка приходится на тот период, когда трупов всегда сжигали, однако в этом случае его поместили в погребальную камеру гробницы.

Об этом сообщает археологический парк «Помпеи», а детали — итальянское издание ANSA.

На голове мумии осталось светлые волосы, частично сохранилось одно ухо и небольшие фрагменты ткани от одежды. Археологи назвали находку одной из наиболее хорошо сохранившихся скелетов древнего города и фактически золотой жилой для исследователей.

О находке сообщили во вторник, 17 августа. Также нашли надпись, которая подтверждает, что по-гречески говорили в театрах Помпеи.

Бывший директор Помпеи Массимо Осанна сказал, что греческая надпись «является чрезвычайно интересным свидетельством о присутствии греков и, прежде всего, греческой культуры в Помпеях». По его словам, греческая культура, особенно ее художники и классические пьесы, были в моде в Помпеях.

Министр культуры Италии Дарио Франческини сказал: «Помпеи никогда не перестают удивлять нас, это гордость Италии».

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Сегодня руины Помпеев — это музей под открытым небом, внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Является вторым по посещаемости археологическим объектом Италии после Колизея в Риме.

Напомним, извержение произошло в 79 году н. е., ему предшествовало сильное землетрясение 62 года н. е. Извержение Везувия началось днем 24 августа (по другим данным 24 октября) 79 года н. э. и привело к гибели трех городов — Помпеев, Геркуланума, Стабии, а также нескольких сел и вилл. Сила извержения была такова, что пепел от него долетал даже до Египта и Сирии. Из 20 тысяч жителей Помпеев погибли около 2 тысяч. Большинство жителей покинули город до катастрофы, однако точное число погибших неизвестно.