Роботы Boston Dynamics научились адаптироваться под ситуацию. Теперь они лучше преодолевают препятствия

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Американская компания Boston Dynamics, которую ранее купила Hyundai, сообщила, что ее двуногие роботы Atlas стали более независимыми и научились адаптироваться под ситуацию, в частности самостоятельно оценивать преграды и препятствия.

Компания показала видео «паркура» двух роботов Atlas. Они впервые без ошибок прошли сложную полосу препятствий, используя свой интеллект без дополнительного программирования прыжков.

Разработчики рассказали, что пока тестируют адаптивное поведение роботов. Если они научатся выполнять те же движения, что и человек, то получат практически безграничные возможности. При этом в Boston Dynamics отметили, что проект Atlas исследовательский, а не коммерческий.

Робот Atlas учат акробатическим трюкам с 2018 года, за это время его система значительно продвинулась вперед. Изначально он с трудом перепрыгивал бревно, а уже через год научился кувыркаться и танцевать.

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