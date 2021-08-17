Новая Зеландия вводит локдаун из-за одного заболевшего коронавирусом. Это первый случай за полгода

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NATO North Atlantic Treaty Organization / Flickr

В Новой Зеландии вводят национальный локдаун после того, как у одного мужчины выявили коронавирус. Это первый случай заболевания за последние шесть месяцев.

Об этом сообщает BBC.

Пациент — 58-летний мужчина из города Окленд. Коронавирус у него выявили 12 августа. Окленд будет на карантине неделю, а остальная часть страны — три дня. Прибрежный город Коромандел, в котором побывал зараженный, закроют на 7 дней. В целом есть по меньшей мере 23 места, где мужчина контактировал с людьми.

Премьер-министр Джасинда Ардерн заявила, что нужны жесткие правила четвертого уровня: закрытие школ, офисов и всех предприятий, будут работать только экстренные службы. Такие решительные действия приняли из-за опасений относительно более заразного и смертоносного штамма «Дельта».

Новой Зеландии удалось ликвидировать вирус внутри страны, ее международные границы остаются закрытыми еще в течение не менее 6 месяцев. Однако в стране несколько медленно разворачивается кампания по вакцинации: только 18,7% людей полностью вакцинированы, 33% получили одну дозу (для сравнения: в Канаде этот показатель составляет 64,1%).