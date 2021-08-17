Количество пользователей «Дії» превысило шесть миллионов

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Соколовская Инна / УНИАН

Количество активных пользователей онлайн-сервиса государственных услуг «Дія» превысило шесть миллионов человек.

Об этом аявив министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

«Количество активных пользователей в «Дії» перевалило за шесть миллионов. Мы наблюдаем системный рост активных дневных и недельных сеансов», — отметил министр.

Он добавил, что власти хотят позволить людям в «один клик» взаимодействовать с государством.