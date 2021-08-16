В Германии начали делать прививки третьей дозой вакцины от COVID-19

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В федеральной земле Бавария (Германия) началась кампания по вакцинации населения из групп особого риска третьей дозой вакцины от коронавируса.

Об этом пишет Deutsche Welle.

С понедельника центры вакцинации и врачи могут предлагать подобную услугу. При этом правительства федеральных земель Германии еще две недели назад согласились начать прививки третьей дозой вакцины с сентября. Во многих регионах страны уже идут мероприятия по подготовке к кампании по вакцинации.

Третью дозу вакцины от коронавируса будут пока предлагать лицам из групп особого риска. К ним прежде всего относятся жители домов престарелых, люди, которые требуют ухода, и те, кто старше 80 лет. Для этой категории населения риск умереть в результате инфицирования коронавирусом является самым высоким.

Еще одним условием для получения третьей прививки является минимальный срок в шесть месяцев, который должен пройти после второй вакцинации.