«Назначат залетного ставленника». Кличко отреагировал на обыски в КГГА и коммунальных предприятиях

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Скакодуб Андрей / POOL

Мэр Киева Виталий Кличко назвал обыски в коммунальных предприятиях столицы политически мотивированным давлением на столичную власть.

Об этом он заявил в своем обращении.

«Тот сценарий, сегодня отрабатывают на столичной власти, — опасный прецедент для всей страны. Массовые обыски, парализующие работу коммунальных предприятий и структурных подразделений городской власти, которые продолжаются уже несколько месяцев, является системным давлением... И делается это с одной целью — опорочить мою репутацию. И создать почву, чтобы вопреки Конституции назначить главой КГГА залетного ставленника, а не того, кого выбрали киевляне», — отметил Кличко.

Мэр добавил, что столичная власть должна возобновить работу Инспекции по парковке, «которую сейчас практически заблокировали». «И не допустить беспорядка с парковкой на тротуарах и обочинах дорог», — отметил мэр столицы.

Он добавил, что все документы и информация о деятельности инспекции находятся в открытом доступе, и киевляне могут с ними ознакомиться. «Оформить штраф и забрать машину со штрафплощадки можно очень быстро и без помех. Все процедуры прозрачны. Подчеркну: я не дам уничтожить свою репутацию и дело, которым я занимаюсь много лет», — добавил Кличко.