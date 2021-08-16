«Назначат залетного ставленника». Кличко отреагировал на обыски в КГГА и коммунальных предприятиях
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- Олег Панфилович
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Скакодуб Андрей / POOL
Мэр Киева Виталий Кличко назвал обыски в коммунальных предприятиях столицы политически мотивированным давлением на столичную власть.
Об этом он заявил в своем обращении.
«Тот сценарий, сегодня отрабатывают на столичной власти, — опасный прецедент для всей страны. Массовые обыски, парализующие работу коммунальных предприятий и структурных подразделений городской власти, которые продолжаются уже несколько месяцев, является системным давлением... И делается это с одной целью — опорочить мою репутацию. И создать почву, чтобы вопреки Конституции назначить главой КГГА залетного ставленника, а не того, кого выбрали киевляне», — отметил Кличко.
Мэр добавил, что столичная власть должна возобновить работу Инспекции по парковке, «которую сейчас практически заблокировали». «И не допустить беспорядка с парковкой на тротуарах и обочинах дорог», — отметил мэр столицы.
Он добавил, что все документы и информация о деятельности инспекции находятся в открытом доступе, и киевляне могут с ними ознакомиться. «Оформить штраф и забрать машину со штрафплощадки можно очень быстро и без помех. Все процедуры прозрачны. Подчеркну: я не дам уничтожить свою репутацию и дело, которым я занимаюсь много лет», — добавил Кличко.
- Вечером 13 августа Национальная полиция провела обыски в помещениях коммунального предприятия «Киевтранспарксервис» и Департамента транспортной инфраструктуры КГГА. В связи с этим в Киеве могут временно прекратить работу эвакуаторы. Причина — непрозрачное ценообразование за транспортировку автомобилей на спецплощадки.
- Уже утром в понедельник, 16 августа, прокуратура пришла с обысками в департамент транспортной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации из-за строительства Подольского моста. Дело касается присвоения средств и служебной халатности.