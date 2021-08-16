В Греции вспыхнули новые пожары — власти эвакуировали жителей трех городов
- Автор:
- София Телишевская
- Дата:
-
МВС України
На юго-востоке и западе Греции вспыхнули новые лесные пожары, из-за чего жителей трех населенных пунктов эвакуировали.
Об этом сообщает греческое издание Ekathimerini.
Один из пожаров вспыхнул 16 августа в городе Кератея на востоке Аттики. Огонь быстро уничтожил кустарник и распространился в национальный парк в районе Сунион. Из-за угрозы распространения огня людей эвакуировали.
Отмечается, что в районе пожара исчезла пожилая женщина с инвалидностью. По меньшей мере десять домов повреждено огнем.
Власти направили в регион несколько десятков пожарных, шесть водосбросных самолетов и четыре вертолета.
Кроме того, после полудня с другой стороны Афин — на северо-западе в районе Вилия — вспыхнул еще один пожар. Из-за сильного ветра и жары спасатели не могут локализовать огонь.
Следователи пытаются установить причину пожара. Местные чиновники утверждают, что есть признаки поджога.
- В Греции лесные пожары бушуют с минувшего вторника, 27 июля. Опасной была ситуация неподалеку Афин в районе населенных пунктов Стамати и Родополис. Огонь повредил десятки домов и автомобилей. Быстро справиться с пожаром спасателям мешал сильный ветер. В больницы попали несколько десятков людей, которые надышались дыма.
- Украина отправила в Грецию отряд пожарных со всем необходимым снаряжением для тушения лесных пожаров.