В Греции вспыхнули новые пожары — власти эвакуировали жителей трех городов

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МВС України

На юго-востоке и западе Греции вспыхнули новые лесные пожары, из-за чего жителей трех населенных пунктов эвакуировали.

Об этом сообщает греческое издание Ekathimerini.

Один из пожаров вспыхнул 16 августа в городе Кератея на востоке Аттики. Огонь быстро уничтожил кустарник и распространился в национальный парк в районе Сунион. Из-за угрозы распространения огня людей эвакуировали.

Отмечается, что в районе пожара исчезла пожилая женщина с инвалидностью. По меньшей мере десять домов повреждено огнем.

Власти направили в регион несколько десятков пожарных, шесть водосбросных самолетов и четыре вертолета.

Кроме того, после полудня с другой стороны Афин — на северо-западе в районе Вилия — вспыхнул еще один пожар. Из-за сильного ветра и жары спасатели не могут локализовать огонь.

Следователи пытаются установить причину пожара. Местные чиновники утверждают, что есть признаки поджога.