Глава Минздрава Ляшко просит не останавливать в стране вакцинацию на День Независимости, как в Киеве

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Министр здравоохранения Виктор Ляшко просит не останавливать вакцинацию от коронавируса даже в выходные и на праздники. Перед этим в Киеве заявили, что 23 и 24 августа во время празднования Дня Независимости не будут работать пункты вакцинации в МВЦ и больницах.

Соответствующее заявление Ляшко обнародовал в понедельник, 16 августа.

«Штамм «Дельта», сотни случаев которого уже зарегистрированы в Украине, заразнее. Вероятность развития тяжелого течения болезни в случае инфицирования этим штаммом намного выше, если вы не вакцинированы. Доступ к вакцинам должен быть непрерывным и удобным. На праздники мобильные бригады должны работать там, где это удобно людям — как сейчас они работают в аэропортах и доказывают свою эффективность», — сказал Ляшко.

Министр предположил, что пунктам вакцинации с низким потоком, возможно, действительно, следует взять паузу, чтобы подумать, как его увеличить. Однако центры массовой вакцинации, особенно в ТРЦ и других привлекательных местах, должны работать.

В некоторых регионах успешно практикуют выезд мобильных бригад на площади и вакцинацию под открытым небом. Ляшко рекомендует перенять этот опыт всем и применить во время праздников в центрах городов.