Танцовщик Дорофеевой, которого избил сотрудник УГО, вышел из комы

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zhenja_goncharenko / Instagram

Танцовщик шоу-балета певицы Нади Дорофеевой, 22-летний Евгений Гончаренко после избиения возле ночного клуба Киева вышел из комы.

Об этом певица сообщила в своем Instagram.

«Говорила с мамой Жени. Женя сегодня проснулся. Как и что дальше — буду держать в курсе», — написала она.

Отметим, Гончаренко пробыл в коме 15 дней. Теперь ему предстоят операция и реабилитация.