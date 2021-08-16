Танцовщик Дорофеевой, которого избил сотрудник УГО, вышел из комы
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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zhenja_goncharenko / Instagram
Танцовщик шоу-балета певицы Нади Дорофеевой, 22-летний Евгений Гончаренко после избиения возле ночного клуба Киева вышел из комы.
Об этом певица сообщила в своем Instagram.
«Говорила с мамой Жени. Женя сегодня проснулся. Как и что дальше — буду держать в курсе», — написала она.
Отметим, Гончаренко пробыл в коме 15 дней. Теперь ему предстоят операция и реабилитация.
- В ночь на 1 августа певица Надежда Дорофеева написала в соцсетях, что когда ее коллега Евгений Гончаренко вместе с друзьями вышел из клуба, неизвестный мужчина сначала толкнул парня, а потом ударил танцовщика в лицо, после чего тот упал и ударился головой об забор. У парня произошло кровоизлияние в мозг, ему сделали трепанацию черепа и ввели в медикаментозную кому.
- Нападавшим оказался 28-летний сотрудник Управления государственной охраны. Его личность сразу установили и задержали. ГБР объявило ему подозрение в нанесении умышленного тяжкого телесного повреждения. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до восьми лет.
- 3 августа Голосеевский районный суд Киева арестовал сотрудника Управления государственной охраны на 60 суток. Также его уволили из рядов УГО.