Апелляционная палата ВАКС оставила экс-судью Чауса под домашним арестом
- Автор:
- София Телишевская
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Мусиенко Владислав / POOL / УНИАН
В понедельник, 16 августа, апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила без изменений решение о домашнем аресте экс-судьи Днепровского суда Киева Николая Чауса.
Об отклонении апелляционной жалобы сообщил адвокат подозреваемого Ростислав Кравец.
«Апелляционные жалобы прокурора и стороны защиты о мере пресечения Николаю Чаусу оставили без удовлетворения, а решение — без изменения», — отметил адвокат.
Напомним, 4 августа Высший антикоррупционный суд Украины отправил Чауса под круглосуточный домашний арест. На него теперь должны надеть электронный браслет. Адвокаты ходатайствовали также об отводе судьи, но им отказали.
В августе 2016 года детективы НАБУ разоблачили Чауса на получении взятки в размере $150 тысяч за условный срок для 74-летней женщины, которая торговала наркотиками. Эти деньги обнаружили в двух стеклянных банках, которые судья закопал во дворе своего дома.
- 30 июля бывшего судью Николая Чауса нашли в Винницкой области. О нем полицейским сообщил житель села Мазуривка. По данным СМИ, Чауса сначала задержали полицейские, которые прибыли на место происшествия и подтвердили его личность. Затем туда приехали сотрудники СБУ, забрали бывшего судью и увезли в неизвестном направлении.
- Впоследствии стало известно, что Чауса везут в Киев. Сотрудники НАБУ вели погоню за СБУ вплоть до здания спецслужбы, требуя отдать им экс-судью, но силовики проигнорировали детективов. Адвокат судьи Ростислав Кравец, цитируя СБУ, сообщил, что официально Чауса в здании СБУ нет.
- В марте 2017 года стало известно, что Чауса задержали в Кишиневе. Он пытался получить политическое убежище в Молдове, но ему отказали. Украинские власти требовали экстрадиции Чауса.
- 3 апреля 2021 года Чауса якобы похитили в центре Кишинева и вывезли за пределы Молдовы через украинскую границу. Однако 5 апреля НАБУ и Нацполиция Украины заявили, что ничего не знают о похищении экс-судьи. Позже в СБУ сообщили, что расследуют похищение и незаконную переправку Чауса через границу.