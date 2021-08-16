Апелляционная палата ВАКС оставила экс-судью Чауса под домашним арестом

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Мусиенко Владислав / POOL / УНИАН

В понедельник, 16 августа, апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила без изменений решение о домашнем аресте экс-судьи Днепровского суда Киева Николая Чауса.

Об отклонении апелляционной жалобы сообщил адвокат подозреваемого Ростислав Кравец.

«Апелляционные жалобы прокурора и стороны защиты о мере пресечения Николаю Чаусу оставили без удовлетворения, а решение — без изменения», — отметил адвокат.

Напомним, 4 августа Высший антикоррупционный суд Украины отправил Чауса под круглосуточный домашний арест. На него теперь должны надеть электронный браслет. Адвокаты ходатайствовали также об отводе судьи, но им отказали.

В августе 2016 года детективы НАБУ разоблачили Чауса на получении взятки в размере $150 тысяч за условный срок для 74-летней женщины, которая торговала наркотиками. Эти деньги обнаружили в двух стеклянных банках, которые судья закопал во дворе своего дома.