В КГГА прошли обыски. В Киеве могут прекратить работать эвакуаторы

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Нужненко Сергей \ УНИАН

Вечером 13 августа Национальная полиция провела обыски в помещениях коммунального предприятия «Киевтранспарксервис» и Департамента транспортной инфраструктуры КГГА. В связи с этим в Киеве могут временно прекратить работу эвакуаторы.

Причина — непрозрачное ценообразование за транспортировку автомобилей на спецплощадки, сообщили в КГГА.

По информации «Бабеля», по результатам обысков семерым объявили подозрения — из них один представитель частной компании, остальные — чиновники. Так, подозрения объявили заместителю директора — начальнику управления, главе всех инспекторов и четырем инспекторам.

По словам источника «Бабеля», который близок к киевской власти, это может остановить работу эвакуаторов в городе.

«Сейчас неясно, что будет с людьми, которым объявили подозрения: будут их устранять, будут им избирать меру пресечения. Получается, что практически некому отвечать за эвакуацию, и поэтому частные эвакуаторы, скорее всего, работать не будут», — говорит собеседник «Бабеля». При этом он уточнил, что возможно коммунальная эвакуация будет работать, но это до 10 эвакуаторов.