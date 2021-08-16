В Гонконге из-за давления властей самораспустилось крупнейшее оппозиционное движение за права человека
- Автор:
- София Телишевская
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Anthony Kwan / Getty Images
Гонконгская оппозиционная продемократическая коалиция «Гражданский фронт за права человека» (CHRF), считающаяся крупнейшим оппозиционным движением Гонконга, объявила о самороспуске.
Организация опубликовала соответствующее заявление, подчеркнув, что не видит иного выхода из сложившейся ситуации, пишет Hong Kong Free Press.
Организация указала, что всегда выступала «за права человека и свободу жителей Гонконга», однако власти этого специального административного района Китая в последние месяцы отказывали в разрешении на проведение акций, используя в качестве предлога пандемию COVID-19. Кроме того, из-за усиливающегося давления на членов организации оказалось невозможно избрать ее новое руководство. Предыдущий глава CHRF Фигу Чан ныне находится за решеткой.
В нынешнее время полиция проводит расследование деятельности организации в связи с принятым законом о национальной безопасности. Среди прочего силовики изучают каналы финансирования CHRF.
Оппозиционное движение CHRF действовало почти 20 лет. Движение было основано в 2002 году, а в 2019 году участвовало в организации масштабных антиправительственных выступлений, в которых принимало участие до миллиона человек.
Напомним, что поводом для протестов стал законопроект, разрешающий экстрадицию в материковый Китай. У Гонконга широкая внутренняя автономия, поэтому активисты опасаются, что Пекин может использовать экстрадицию для политических репрессий.
- У Гонконга особый статус с правами широкой автономии. До 1997 года он был британской колонией. Затем его передали Китаю по договору, одним из ключевых пунктов которого был принцип «одна страна, две системы». Пекин брал на себя вопросы обороны и внешней политики, а Гонконг оставлял за собой контроль над законодательством, полицией, финансовой системой и иммиграционной политикой, а также сохранял членство в международных организациях.
- 30 июня 2020 года парламент Китая принял закон об усилении спецслужб в Гонконге. «Закон о национальной безопасности» расценивают как ответ на протесты 2019 года. Новый закон декларирует усиление борьбы с сепаратизмом, терроризмом и заговорами с участием иностранных правительств.
- Сенат США одобрил санкции против Китая за «подрыв независимости» Гонконга. Тайвань заявил о готовности помогать гонконгцам, которые подверглись преследованиям, а Великобритания предоставит им убежище. Помощь жителям Гонконга пообещала и Австралия. Китай в ответ заявил, что предоставление убежища гонконгцам — это нарушение международного права.