В Гонконге из-за давления властей самораспустилось крупнейшее оппозиционное движение за права человека

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Гонконгская оппозиционная продемократическая коалиция «Гражданский фронт за права человека» (CHRF), считающаяся крупнейшим оппозиционным движением Гонконга, объявила о самороспуске.

Организация опубликовала соответствующее заявление, подчеркнув, что не видит иного выхода из сложившейся ситуации, пишет Hong Kong Free Press.

Организация указала, что всегда выступала «за права человека и свободу жителей Гонконга», однако власти этого специального административного района Китая в последние месяцы отказывали в разрешении на проведение акций, используя в качестве предлога пандемию COVID-19. Кроме того, из-за усиливающегося давления на членов организации оказалось невозможно избрать ее новое руководство. Предыдущий глава CHRF Фигу Чан ныне находится за решеткой.

В нынешнее время полиция проводит расследование деятельности организации в связи с принятым законом о национальной безопасности. Среди прочего силовики изучают каналы финансирования CHRF.

Оппозиционное движение CHRF действовало почти 20 лет. Движение было основано в 2002 году, а в 2019 году участвовало в организации масштабных антиправительственных выступлений, в которых принимало участие до миллиона человек.

Напомним, что поводом для протестов стал законопроект, разрешающий экстрадицию в материковый Китай. У Гонконга широкая внутренняя автономия, поэтому активисты опасаются, что Пекин может использовать экстрадицию для политических репрессий.